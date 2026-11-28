Conductores que viajaban por la supercarretera Durango-Mazatlán detuvieron su recorrido la noche del viernes 27 de noviembre tras escuchar disparos en el tramo de Concordia, Sinaloa. En las inmediaciones de la caseta de Mesillas se formó una fila de vehículos de carga, mientras Caminos y Puentes Federales (Capufe) emitió varios avisos sobre las afectaciones al tránsito. La última actualización se publicó la mañana del sábado.

Los disparos se reportaron alrededor de las 20:00 horas del viernes y, según los primeros reportes, se prolongaron por casi media hora. El intercambio de disparos habría ocurrido entre civiles armados cerca de los parajes conocidos como El Parejo y La Brecha, en el municipio de Concordia.

En un primer momento, los vehículos todavía podían pasar por la plaza de cobro de Mesillas. Al escuchar las detonaciones, varios conductores optaron por esperar en las inmediaciones de la caseta, donde se formó una fila de tráileres.

Reportan impactos de bala en una tienda

Una tienda de conveniencia ubicada en el área de descanso del kilómetro 213 de la autopista presentó daños por impactos de bala en la fachada, de acuerdo con los primeros reportes.

Hasta la mañana del sábado no había un balance oficial sobre posibles personas lesionadas, fallecidas o detenidas.

Capufe restablece la circulación en Mesillas

Más tarde, Capufe informó del cierre de los accesos de entrada y salida que conectan la plaza de cobro de Mesillas con la carretera libre. El organismo indicó que la restricción se aplicó para atender un incidente, sin precisar de qué se trataba.

El cierre de esos accesos se mantuvo durante la madrugada del sábado 28 de noviembre. A las 07:34 horas, tiempo de Durango, y 06:34 en Sinaloa, Capufe informó que el incidente había sido atendido y que el tramo volvía a operar con normalidad.