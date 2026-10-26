Tras riña en cabalgata, asesinan a dos hombres en Nuevo Ideal

Dos hombres fueron localizados sin vida y con múltiples impactos de arma de fuego al interior de una camioneta, durante la noche del domingo 25 de octubre, en las inmediaciones de la localidad Buena Unión, perteneciente al municipio de Nuevo Ideal, luego de que se reportara una riña durante una cabalgata y posteriormente se escucharan diversas detonaciones.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 19:15 horas al sistema de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Investigadora de Delitos, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes se trasladaron hasta la comunidad para verificar la presencia de personas armadas y una posible agresión.

De acuerdo con la declaración del jefe de cuartel de Buena Unión, aproximadamente a las 19:00 horas se escuchó una discusión entre personas que participaban en una cabalgata y minutos después comenzaron a registrarse detonaciones de arma de fuego en dirección al paraje conocido como El Cerrito. Asimismo, dos jóvenes le comentaron que habían observado a un hombre que portaba un rifle y caminaba hacia ese sector.

Durante las primeras indagatorias, los agentes localizaron a un hombre conocido con el apodo de "El Pichón", quien manifestó haber estado presente durante la riña registrada en la cabalgata. Según su declaración, posteriormente observó dos camionetas que circulaban a exceso de velocidad con dirección a El Cerrito, mientras se escuchaban varias detonaciones de arma de fuego.

Al realizar recorridos por el lugar, los elementos de seguridad encontraron una camioneta de la marca Ford, línea Ranger, de color guinda, con diversos impactos de bala en la carrocería y ambas puertas abiertas. En su interior localizaron a dos hombres sin signos vitales, uno en el asiento del conductor y otro en el del copiloto, quienes presentaban múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Uno de los fallecidos fue identificado como Fernando Favela Flores, de 25 años de edad, con domicilio en la localidad Pinos Altos, municipio de Nuevo Ideal, quien se encontraba en el asiento del conductor y presentaba dos impactos de bala en la espalda y otros dos en la cadera. Por su parte, el acompañante, cuya edad se estimó inicialmente entre los 30 y 35 años, permanecía en calidad de desconocido al no encontrarse documentos que permitieran establecer su identidad.

Durante la inspección, las autoridades observaron que el segundo fallecido presentaba seis impactos de arma de fuego en la espalda, dos en la cadera y uno más en el hombro derecho. Asimismo, dentro de la camioneta fue localizada una pistola marca Bryco Arms, calibre .380, con el número de serie borrado, un cargador desabastecido y dos cartuchos útiles del mismo calibre, indicios que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Finalmente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a Santiago Papasquiaro para la práctica de la necropsia de ley. El Agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para esclarecer la doble ejecución, determinar si guarda relación directa con la riña registrada durante la cabalgata e identificar a los responsables.