Este domingo 22 de noviembre, cerca del mediodía, se reporto un hecho de sangre en el que una mujer y un hombre, madre e hijo, resultaron heridos de bala en la colonia Valle del Guadiana, mientras que un joven habría sido privado de su libertad.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Ignacio López Tarso, casi esquina con Rosa Gloria Chagoyán, de la colonia antes mencionada, a donde habrían arribado personas a bordo de una camioneta, que sacaron a dos hombres de la vivienda.

Luego de esto, los agresores habrían disparado contra dos personas, uno de ellos recibiendo entre 3 y 4 impactos en el área del tórax, lo que habría ocasionado lesiones de gravedad.

Además de los heridos de bala, en el reporte se indicó que una persona más habría sido privada de su libertad, aunque hasta el momento no se tienen más detalles al respecto.

En el lugar se hicieron presentes elementos de Policía Municipal, así como de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado de Durango, que se encargaron de comenzar con las tareas de investigación.

Autoridades se encargan de realizar las indagatorias para dar con el paradero del o los autores materiales, así como determinar las circunstancias de lo ocurrido.