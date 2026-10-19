Balean a conductor tras altercado vial en Durango

Un automovilista resultó lesionado por un disparo de arma de fuego durante la tarde del domingo 18 de octubre, luego de sostener un altercado verbal con los ocupantes de otro vehículo, cuando circulaba por calles de la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Alejandro Herculano Nájera Solís, de 61 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Fidel Velázquez, quien presentó una herida de bala en el glúteo derecho , por lo que requirió atención médica hospitalaria.

De acuerdo con la declaración del lesionado, aproximadamente a las 17:30 horas conducía un automóvil de la marca Nissan, línea March, color blanco, sobre la calle Nazas, cuando antes de llegar a la avenida Dolores del Río se le atravesó un coche de la marca Nissan, línea Versa, también blanco, en el que viajaban dos hombres.

Ante esta maniobra, Alejandro les reclamó por haberle cerrado el paso; sin embargo, el copiloto del otro automóvil le respondió de manera amenazante, diciéndole que se calmara y que no se metiera con ellos , pues desconocía con quiénes estaba tratando, tras lo cual continuaron su recorrido.

Fue después de cruzar la avenida Dolores del Río, antes de llegar a Enrique Carrola Antuna, cuando el conductor escuchó una detonación y de inmediato sintió una lesión en el glúteo derecho, aunque en ese momento no logró establecer de dónde había provenido el disparo.

Pese a encontrarse herido, el hombre continuó hasta su domicilio, donde descubrió que presentaba una herida sangrante, por lo que decidió trasladarse al Hospital General 450, donde recibió las primeras curaciones. Posteriormente, al ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acudió por sus propios medios a la Clínica No. 1.

Personal médico confirmó que Alejandro presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en el glúteo derecho, con orificio de entrada y sin salida, por lo que quedó pendiente de estudios complementarios para determinar la gravedad de la lesión.

Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al hospital para recabar su declaración e iniciar las indagatorias correspondientes.