Balean a policía tras reclamar a conductor en La Virgen; detienen a presunto agresor

Un elemento de la Dirección Municipal de Seguridad Pública Municipal resultó herido de bala en ambas piernas durante una agresión registrada la noche del lunes en la colonia La Virgen, en la ciudad de Durango; el presunto responsable fue detenido momentos después y puesto a disposición de las autoridades.

El lesionado fue identificado como Edgar Daniel, de 36 años de edad, quien aproximadamente a las 23:30 horas llegó a su domicilio de la calle Nardos acompañado de su esposa, a bordo de un vehículo Atos.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, cuadras antes de llegar a su vivienda, aproximadamente a la altura de la carnicería El Torito, una camioneta blanca presuntamente les cerró el paso. Al arribar a su domicilio observaron que la misma unidad se encontraba estacionada en el sector.

Edgar descendió de su automóvil y presuntamente reclamó al conductor por la maniobra que había realizado momentos antes. Según la declaración de una familiar del lesionado, el otro hombre respondió que hacía lo que quería y posteriormente sacó un arma de fuego de entre sus ropas.

El sujeto realizó varios disparos contra el policía municipal y su vehículo, para posteriormente introducirse en un domicilio de la misma calle. Edgar resultó herido en ambas piernas, por lo que familiares solicitaron ayuda al número de emergencias 911, situación que provocó la activación del Código Rojo.

Profesionales en Atención Prehospitalaria del Sistema Estatal de Emergencias Médicas atendieron al agente y detectaron cuatro heridas producidas por proyectil de arma de fuego en las extremidades inferiores, sin orificios de salida. El paciente se encontraba consciente, orientado y estable, por lo que después de ser estabilizado fue trasladado a un nosocomio de la capital duranguense.