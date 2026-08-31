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BALEADO

Balean a un hombre en fraccionamiento Benito Juárez; fue trasladado de emergencia al IMSS

Familiares lo trasladaron a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica.

Balean a un hombre en fraccionamiento Benito Juárez; fue trasladado de emergencia al IMSS

Balean a un hombre en fraccionamiento Benito Juárez; fue trasladado de emergencia al IMSS

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre resultó herido de bala durante la tarde del domingo en el fraccionamiento Benito Juárez, de la ciudad de Durango, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a recibir atención médica.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 19:30 horas desde la calle Vicente Suárez, cerca del cruce con Agustín Melgar, donde una mujer identificada como Edith pidió apoyo luego de que su esposo resultara lesionado.

De acuerdo con la información inicial, el afectado presentaba una herida producida por arma de fuego en el costado izquierdo, a la altura del abdomen.

Ante la emergencia, familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios a bordo de un automóvil de la marca Nissan, línea Sentra, color blanco, mientras buscaban un hospital donde pudiera ser atendido.

Posteriormente, se confirmó el ingreso de Bruno Torres Reyes, de 52 años, a un hospital del IMSS, donde quedó bajo atención médica. Autoridades tomaron conocimiento del caso para investigar cómo ocurrió la agresión y tratar de establecer quién fue el responsable.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Lesionados Durango heridos por arma de fuego Baleados Durango hombre, atención, hospital, fraccionamiento

               

                
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