Balean a un hombre en fraccionamiento Benito Juárez; fue trasladado de emergencia al IMSS

Un hombre resultó herido de bala durante la tarde del domingo en el fraccionamiento Benito Juárez, de la ciudad de Durango, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a recibir atención médica.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 19:30 horas desde la calle Vicente Suárez, cerca del cruce con Agustín Melgar, donde una mujer identificada como Edith pidió apoyo luego de que su esposo resultara lesionado.

De acuerdo con la información inicial, el afectado presentaba una herida producida por arma de fuego en el costado izquierdo, a la altura del abdomen.

Ante la emergencia, familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios a bordo de un automóvil de la marca Nissan, línea Sentra, color blanco, mientras buscaban un hospital donde pudiera ser atendido.