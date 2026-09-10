Balean a un hombre tras presunta riña en poblado de Canatlán

Un hombre resultó lesionado por disparos de arma de fuego durante la noche del miércoles en el poblado San José de Gracia, municipio de Canatlán, en un hecho que, de manera preliminar, habría ocurrido después de una confrontación con otro hombre.

Las primeras versiones señalan que el afectado se encontraba alrededor de las 22:00 horas afuera de una capilla, donde ingería bebidas alcohólicas acompañado de su hermano. En ese lugar habría tenido un altercado verbal y físico con un hombre al que identificó únicamente con el apellido de “Quiñónez”.

Posteriormente, el lesionado habría regresado al sitio y, según su propio relato, el mismo hombre salió a su encuentro y realizó varios disparos. Uno de los proyectiles lo alcanzó en el brazo izquierdo. El herido fue trasladado posteriormente a un hospital de Canatlán y, de acuerdo con datos preliminares, la lesión no ponía en riesgo su vida.