Balean a un joven tras tocar varias veces en un rancho de Lerdo

Un joven resultó lesionado por disparos de arma de fuego durante la madrugada del domingo, cuando se encontraba afuera de un rancho ubicado en Villa Juárez, municipio de Lerdo.

El lesionado fue identificado como Silvio Emiliano Portugal Lozano, de 22 años de edad, quien posteriormente ingresó al Hospital General de Lerdo para recibir atención médica, situación que fue notificada a las autoridades.

Personal médico determinó que el joven presentaba dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, una de ellas localizada en el hombro derecho y otra en la muñeca del mismo lado.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a la 01:00 horas del domingo 6 de septiembre, cuando Silvio se encontraba en el exterior de un rancho denominado Santa Clara, en Villa Juárez.

El joven manifestó que comenzó a tocar en varias ocasiones para que le abrieran y, en determinado momento, desde una de las ventanas apareció un hombre a quien aseguró conocer e identificó como Javier.

Presuntamente, dicho sujeto sacó un arma de fuego por la ventana y realizó varios disparos, dos de los cuales alcanzaron al joven, quien posteriormente fue trasladado al mencionado hospital.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de la persona señalada por el lesionado.