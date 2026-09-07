Balón de Oro 2026: Julián Quiñones se perfila entre los candidatos tras destacar en Mundial

El delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones se encuentra a un solo paso de marcar un hito histórico para el balompié azteca, al perfilarse como uno de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026. Diversos reportes provenientes de Francia señalan que el atacante del Al-Qadsiah ha logrado colarse en la exclusiva lista de candidatos que compiten por el galardón individual más prestigioso del fútbol mundial.

La confirmación oficial será emitida este martes 8 de septiembre, cuando la revista France Football revele el listado definitivo de aspirantes entre las 11:00 y las 16:00 horas de Europa. La entrega del trofeo en su septuagésima edición está programada para el próximo lunes 26 de octubre en Londres, una sede inédita para la ceremonia que reunirá a la élite de la disciplina.

El mejor mexicano que hay en el momento

El factor determinante para esta histórica candidatura radica en su sobresaliente actuación durante la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con la Selección Mexicana. Quiñones disputó cinco encuentros como titular y destacó como referente ofensivo al anotar cuatro goles ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra, aderezados con una asistencia clave frente al combinado sudamericano.

Su impacto internacional se complementa con un brillante rendimiento en la Liga Profesional Saudí defendiendo la camiseta del Al-Qadsiah. Durante la campaña, el artillero consolidó su capacidad goleadora adjudicándose el título de goleo del certamen y manteniendo una regularidad que colocó a su club en los primeros planos del fútbol de Medio Oriente, respaldando su alto nivel competitivo.

Podría hacer historia

En la nómina de 30 aspirantes, Quiñones compartirá reflectores con varias figuras internacionales, encabezadas por el español Rodri, candidato firme tras su gran desempeño mundialista. La presencia del atacante azteca en el mismo grupo que los grandes referentes europeos representa un reconocimiento inusual pero justo para futbolistas que militan fuera de las ligas tradicionales del Viejo Continente.

De concretarse la nominación, el ariete ingresará a los libros de historia del deporte nacional al convertirse en el primer seleccionado mexicano nominado a este galardón bajo el formato moderno. Este hito valida su evolución futbolística y consolida un año de consagración individual tanto a nivel de clubes como en el escenario internacional más exigente del planeta.