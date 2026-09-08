Balón de Oro: América Femenil es nominado a mejor club del año junto a las potencias de Europa

El Club América Femenil ha marcado un hito sin precedentes tras ser nominado formalmente al prestigioso galardón de Mejor Club Femenino del Año en la gala del Balón de Oro 2026. La revista especializada France Football reveló la lista oficial este martes, situando a la escuadra mexicana en la cúspide global como la única representante fuera del continente europeo en disputar la distinción.

En esta contienda de dimensión internacional, las Águilas disputarán el galardón frente a cuatro potencias consolidadas del balompié europeo: el FC Barcelona de España, el Bayern Múnich de Alemania, el Manchester City de Inglaterra y el Olympique de Lyon de Francia. Figurar en la misma nómina con estas instituciones valida el rápido crecimiento competitivo y la proyección mediática de la escuadra azulcrema.

Un año histórico para las Águilas de Villacampa

Los sólidos pergaminos deportivos que sustentan la candidatura corresponden a un ciclo 2025/2026 verdaderamente brillante. Bajo la conducción técnica del estratega español Ángel Villacampa, la escuadra de Coapa conquistó un triplete histórico compuesto por el campeonato del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Copa de Campeones Concacaf W y el título del Campeón de Campeonas.

El éxito táctico descansó en un plantel sumamente equilibrado donde figuras de ataque como Kiana Palacios, Sarah Luebbert y Scarlett Camberos asumieron el liderazgo goleador. Esta base nacional se potenció con la llegada de refuerzos internacionales de jerarquía como la mediocampista Irene Guerrero y la guardameta Sandra Paños, aportando el temple necesario para dominar los torneos locales y continentales.

La Liga MX Femenil, en el plano internacional

Este nombramiento evidencia la maduración estructural de la Liga MX Femenil. La apuesta decidida del Club América por infraestructura dedicada, fuerzas básicas y captación de talento internacional demostró que una gestión profesional en el continente americano puede desafiar el monopolio de visibilidad mediática que históricamente mantuvieron los clubes dominantes del fútbol europeo.

El galardón definitivo se entregará el próximo 26 de octubre en el histórico teatro The London Palladium en Londres. Más allá del veredicto que arrojen las votaciones finales, la sola candidatura posiciona al América Femenil en la cumbre del deporte global y sienta un precedente definitivo para la profesionalización del balompié en toda la región.