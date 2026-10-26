Balón de Oro: Charlyn Corral hace historia para México al conquistar el Trofeo Gerd Müller

La mexicana Charlyn Corral escribió una nueva página en la historia del futbol nacional al conquistar el Trofeo Gerd Müller Femenino durante la gala del Balón de Oro 2026, reconocimiento entregado por France Football a la delantera más productiva de la temporada. La atacante de Pachuca se convirtió además en la primera futbolista nacida en México en recibir una distinción de este tipo en el máximo escaparate individual del futbol mundial.

Uno de sus mejores años futbolísticos

El galardón llegó respaldado por una campaña sobresaliente con las Tuzas. La hidalguense disputó 46 partidos entre Liga MX Femenil y Copa de Campeones de la Concacaf, con una producción de 43 goles y 11 asistencias, cifras que la colocaron entre las atacantes más determinantes del futbol internacional y le permitieron suceder en el palmarés a la polaca Ewa Pajor.

La histórica goleadora también conquistó el título individual de artillera del torneo anterior tras marcar 20 anotaciones en 21 encuentros. Su ritmo anotador no se detuvo en el certamen actual, donde se mantiene como líder de goleo con 24 tantos en apenas 17 compromisos, números que terminaron por fortalecer seriamente su candidatura al reconocimiento.

Sigue vigente en el balompié azteca

Durante la ceremonia celebrada en el London Palladium, Corral destacó el crecimiento que ha tenido el balompié femenil mexicano en los últimos años. “Estoy muy feliz por estar aquí y representar, junto a Scarlett Camberos, a nuestro país. Creo que en México se están haciendo bien las cosas con el futbol femenil ”, expresó al recibir el reconocimiento.

La delantera de 35 años llegó a este premio después de consolidar una trayectoria que incluye pasos destacados por el futbol de Finlandia y España, donde defendió las camisetas de Levante y Atlético de Madrid antes de regresar a México para convertirse en el principal referente ofensivo de Pachuca.

Corral también fue pieza clave en la conquista del primer título de Liga MX Femenil en la historia de las Tuzas, obtenido en 2025. Ahora, el Trofeo Gerd Müller se suma a un palmarés repleto de campeonatos de goleo y reconocimientos internacionales, coronando una temporada en la que volvió a demostrar por qué es una de las delanteras más letales y consistentes del futbol mundial.