Balón de Oro: Harry Kane y Alexia Putellas reinan en Londres tras una temporada de ensueño

Londres se vistió de gala para celebrar la edición número 70 del Balón de Oro y reconocer a las figuras que marcaron la temporada 2025-26. En una de las votaciones más abiertas de los últimos años, Harry Kane se quedó con el máximo reconocimiento individual del futbol mundial, mientras que Alexia Putellas recuperó el cetro en la rama femenil para firmar una noche en la que ambos acapararon los reflectores.

El delantero inglés del Bayern Múnich vio recompensada la mejor campaña de su carrera. Kane cerró el ciclo con 73 goles en 65 partidos entre club y selección, además de conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania, argumentos que inclinaron la balanza a su favor en la votación organizada por France Football. Tras años de perseguir los máximos honores individuales, el capitán de Inglaterra finalmente levantó el trofeo más prestigioso del deporte.

El rey y la reina del mundo del futbol

La clasificación final confirmó el nivel de la competencia. Kane superó al francés Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, quienes completaron el podio de una generación repleta de talento. Detrás de ellos aparecieron Rodri Hernández y Lionel Messi, conformando un Top 5 que mezcló experiencia, vigencia y protagonismo tanto en clubes como en selecciones.

En la categoría femenil, Alexia Putellas volvió a reinar. La futbolista española conquistó su tercer Balón de Oro, igualando la cifra alcanzada por Aitana Bonmatí y consolidando el dominio del futbol español en la rama femenina. El premio llegó después de una temporada brillante que la devolvió a la cima mundial cuatro años después de su último galardón.

Atletas que fueron protagonistas

La gala celebrada en el London Palladium también reconoció a varios protagonistas del año futbolístico. Lamine Yamal y Vicky López ganaron los Trofeos Kopa como mejores talentos jóvenes; Unai Simón y Cata Coll se quedaron con los Trofeos Yashin; Luis de la Fuente y Pere Romeu fueron distinguidos como los mejores entrenadores; mientras que Bukayo Saka recibió el Premio Sócrates por su labor social fuera de las canchas.

Los reconocimientos colectivos tampoco pasaron desapercibidos. El PSG fue elegido como mejor club masculino del año y el Barcelona obtuvo el galardón en la categoría femenina. Además, Kane añadió el Trofeo Gerd Müller al mejor goleador masculino gracias a sus 73 anotaciones, mientras que la mexicana Charlyn Corral fue reconocida como la máxima artillera del futbol femenil, completando una ceremonia que tuvo al inglés y a Putellas como los grandes nombres de la noche.

Ganadores de la gala del Balón de Oro 2026