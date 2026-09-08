Balón de Oro: Julián Quiñones figura entre los 30 nominados al galardón de France Football

La revista France Football hizo oficial la inclusión del delantero Julián Quiñones entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026. El atacante de la Selección Mexicana integra la nómina de candidatos al galardón individual más prestigioso del fútbol internacional, cuya ceremonia de premiación se celebrará el próximo 26 de octubre en la ciudad de Londres.

El principal respaldo estadístico para su nominación radica en su desempeño con el club Al-Qadsiah durante la temporada 2025/2026 de la Liga Profesional Saudí. Quiñones obtuvo el título de goleo individual tras anotar 33 goles en 31 partidos disputados, superando a figuras consolidadas en el fútbol de Oriente Medio y marcando un registro inédito para un futbolista de la zona de Concacaf en dicha competición.

Una participación para los libros de historia

A nivel de selecciones nacionales, el atacante de 29 años consolidó su candidatura durante la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026. Quiñones finalizó como el máximo anotador del combinado mexicano al registrar cuatro anotaciones y una asistencia en cinco encuentros disputados hasta la fase de octavos de final, mérito que le valió su consideración dentro del grupo de candidatos al once ideal del torneo por parte del comité técnico de la FIFA.

En el cómputo global del periodo evaluado por el jurado internacional, Quiñones superó las 60 participaciones directas en gol entre anotaciones y pases para gol. Su efectividad frente al marco rival en torneos locales e internacionales lo posicionó cuantitativamente entre los centros delanteros más productivos del planeta a lo largo del año natural.

Entre la élite del fútbol mundial

La lista de 30 seleccionados sitúa a Quiñones junto a figuras globales como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Lautaro Martínez y el retorno de Lionel Messi. Asimismo, comparte presencia con futbolistas provenientes del fútbol asiático como el senegalés Sadio Mané.

La postulación representa un hito histórico para el balompié mexicano al colocar a un representante nacional en la votación definitiva de la publicación francesa. Los sufragios serán emitidos por un jurado de periodistas internacionales calificados antes de la entrega oficial del trofeo en la capital británica.