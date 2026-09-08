Balón de Oro: Scarlett Camberos hace historia tras ser nominada al galardón de France Football

La revista France Football y la UEFA revelaron este martes la nómina oficial de candidatas al Balón de Oro Femenil 2026. En un hecho histórico e inédito para el deporte nacional, la delantera Scarlett Camberos se convirtió en la primera futbolista mexicana y de la Liga MX Femenil en recibir una nominación individual al galardón más prestigioso del balompié mundial.

Dentro de la nómina de 30 finalistas, la atacante del Club América comparte espacio con las principales figuras del circuito internacional. Entre las contendientes destacan Alexia Putellas del London City, Ewa Pajor y Caroline Graham Hansen del Fútbol Club Barcelona, Melchie Dumornay del Olympique de Lyon, Khadija Shaw del Manchester City y Temwa Chawinga del Kansas City Current, quienes encabezan las preferencias globales.

Un año para el recuerdo

El principal argumento deportivo para la nominación de Camberos radica en su rendimiento decisivo durante el ciclo 2025/2026. Su actuación más relevante aconteció en la Copa de Campeones Concacaf W, certamen donde firmó un triplete ante el Gotham FC en semifinales y anotó el gol del título en la final frente al Washington Spirit, consagrándose como la máxima figura ofensiva del torneo continental.

En el ámbito local, la atacante de 25 años comandó al América Femenil en la obtención del título del Torneo Clausura 2026 y el trofeo Campeón de Campeonas. Portando la camiseta número 10, la extrema registró 18 anotaciones y 12 asistencias en la temporada, manteniendo una alta efectividad en disputas individuales y participación directa en las jugadas de gol.

Buscará hacer historia

A nivel internacional, Camberos se consolidó como pilar fundamental de la Selección Mexicana en torneos oficiales. Sus métricas individuales, su capacidad de desborde y su contundencia en momentos de máxima exigencia la posicionan como la única jugadora militante en un club fuera de Europa o la NWSL que ingresa al listado final de France Football.

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra. Esta inédita nominación individual para Camberos, sumada a la candidatura del América como Mejor Club Femenino del Año, marca un hito de proyección internacional para la competencia mexicana y el fútbol femenil del país.