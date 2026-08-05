Banca digital Nu dejó de funcionar hoy 5 de agosto, ¿cuándo reanuda sus operaciones?

Usuarios de Nu México se encontraron este miércoles 5 de agosto con una suspensión temporal de algunas operaciones dentro de la aplicación financiera, situación que fue anunciada previamente por la compañía como parte de un proceso técnico programado.

¿Qué dejará de funcionar?

Aunque algunos clientes podrían considerar que la banca digital dejó de funcionar por completo, la pausa solamente afecta determinadas herramientas relacionadas con la Cuenta Nu y las transferencias electrónicas .

Las tarjetas de crédito, débito y garantizada pueden seguir utilizándose con normalidad para realizar compras en establecimientos físicos y plataformas digitales. Los usuarios no tendrán que actualizar la aplicación, comunicarse con atención al cliente ni efectuar algún procedimiento especial para recuperar el acceso. Una vez concluida la intervención técnica, las funciones se restablecerán de manera automática.

Durante este periodo no se pueden enviar ni recibir transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, conocido como SPEI. Tampoco está disponible temporalmente la consulta del saldo dentro de la aplicación ni la descarga de estados de cuenta.

¿Por qué Nu suspendió temporalmente sus servicios?

La pausa no se debe a una falla inesperada ni a un ataque contra la plataforma. Se trata de una migración técnica planificada, relacionada con el proceso mediante el cual Nu México busca trasladar su infraestructura de una Sociedad Financiera Popular, conocida como SOFIPO, hacia el esquema de una institución de banca múltiple.

Debido a que una SOFIPO y un banco funcionan bajo marcos regulatorios y tecnológicos diferentes, la empresa necesita efectuar ajustes en los sistemas que procesan las operaciones de sus clientes . Nu aseguró que este procedimiento no modifica la disponibilidad del dinero, el historial de los usuarios ni las condiciones previamente contratadas en sus productos.

¿A qué hora volverán las transferencias de Nu?

De acuerdo con la información difundida por la empresa, las operaciones suspendidas deberán reanudarse automáticamente a partir de las 22:00 horas de este miércoles 5 de agosto.

Las compras realizadas con la Tarjeta de Débito Nu, la Tarjeta de Crédito Nu y la Tarjeta Garantizada Nu pueden continuar durante la migración, tanto en comercios físicos como en tiendas en línea. La principal afectación se concentra en el movimiento de dinero por SPEI y en ciertas consultas dentro de la aplicación.