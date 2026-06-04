Banco de Sangre en Durango detecta casos de VIH y hepatitis en personas que han acudido a donar

Durante las jornadas de captación en el Banco de Sangre de la Secretaría de Salud, se han detectado pacientes que desconocían estar contagiados de VIH, según informaron las autoridades sanitarias.

Heriberto Andiola Galván, director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) de Durango, explicó que constantemente acuden ciudadanos a realizar donaciones, algunos de manera altruista y otros para apoyar a un amigo o familiar.

A todas las personas que se acercan se les toma una muestra de sangre. Al ser analizada en el laboratorio, se llega a descubrir que el tejido no es apto para transfusión debido a la presencia de patógenos como VIH, sífilis, hepatitis B y C, brucelosis o la enfermedad de Chagas; esta última, derivada de la picadura de chinches.

"Una vez que se analiza la sangre y los resultados salen reactivos a VIH o a cualquier otra infección, se cita al donante para tomarle una segunda muestra que se envía al laboratorio estatal. Nuestros médicos les explican la necesidad de este segundo estudio y les piden esperar el diagnóstico definitivo", detalló Andiola Galván.

El funcionario agregó que, afortunadamente, los casos detectados con VIH son pocos, siendo más comunes los diagnósticos de algún tipo de hepatitis u otras enfermedades transmisibles.

Finalmente, el director del CETS señaló que la totalidad de estas personas ignoraba padecer alguna enfermedad.

Sin embargo, admitió que el centro no puede confirmar si los pacientes iniciaron formalmente un tratamiento médico, ya que la labor del Banco de Sangre concluye una vez que los afectados son canalizados con los especialistas del área de epidemiología.