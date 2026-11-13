Bancos de todo México cerrarán el lunes 16 de noviembre, ¿cuáles sí estarán abiertos?

Los clientes de distintas instituciones bancarias deberán tomar previsiones para realizar sus trámites durante los próximos días, pues el lunes 16 de noviembre las sucursales de todo México suspenderán sus actividades presenciales debido al día de descanso obligatorio por el aniversario de la Revolución Mexicana.

El cierre coincidirá con los últimos días de El Buen Fin 2026, que se lleva a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre, por lo que quienes tengan contemplado realizar depósitos, retiros o algún otro movimiento directamente en ventanilla deberán tener esto en cuenta.

Sin embargo, no todas las instituciones dejarán de atender a sus clientes durante esta fecha, ya que existen algunos que mantendrán sus puertas abiertas.

¿Qué bancos cerrarán sus sucursales el lunes 16 de noviembre?

Entre las instituciones financieras que suspenderán la atención presencial durante el próximo lunes se encuentran BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Scotiabank, Inbursa, Banco del Bajío y Banregio.

La suspensión corresponde al calendario de días inhábiles para el sector financiero de 2026, por lo que las sucursales de estos bancos no ofrecerán servicio en ventanillas durante esa jornada.

El descanso en esta ocasión se debe a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, pero que, conforme a la Ley Federal del Trabajo, se recorre al tercer lunes de ese mes.

Por esta razón, el viernes 13 fue el último día hábil antes del feriado, mientras que la atención en sucursales se retomará el martes 17 de noviembre, con los horarios habituales de cada institución.

¿Qué bancos sí abrirán durante el feriado?

Aunque la mayoría de las instituciones financieras permanecerán cerradas, Banco Azteca será una de las opciones para quienes necesiten acudir a una sucursal el lunes 16 de noviembre.

Esta institución mantiene su esquema de atención durante los 365 días del año, por lo que sus clientes podrán acudir en un horario de 09:00 a 21:00 horas, incluso durante los días de descanso obligatorio.

También existen sucursales bancarias ubicadas dentro de centros comerciales y supermercados que pueden operar durante los días inhábiles, aunque esto dependerá de las autorizaciones correspondientes y de las condiciones de cada establecimiento.

Por este motivo, antes de trasladarse, es recomendable verificar si la sucursal a la que se desea acudir tendrá servicio y cuál será su horario.

¿Qué operaciones se podrán realizar si los bancos están cerrados?

Para quienes necesiten hacer movimientos bancarios durante el feriado, las aplicaciones móviles y los servicios de banca por internet continuarán disponibles, por lo que podrán consultar saldos, revisar movimientos y realizar transferencias electrónicas.

Asimismo, los cajeros automáticos seguirán funcionando para retirar efectivo y consultar cuentas, además de que algunos equipos permiten realizar depósitos.

Los pagos con tarjetas de crédito y débito también podrán efectuarse con normalidad en establecimientos y plataformas digitales.

En el caso de las transferencias mediante SPEI, estas podrán realizarse durante el día, aunque algunos movimientos relacionados con procesos de compensación o pagos referenciados podrían reflejarse hasta el martes 17 de noviembre.

De esta manera, quienes tengan pendientes trámites que requieran atención de un ejecutivo o la presencia física en ventanilla deberán esperar hasta la reanudación de actividades.