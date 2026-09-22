Banda duranguense Puente Negro presentará disco 'Durango, Alacranes y Blues' | ¿Cuándo y dónde?

Después de varios años de trayectoria dentro de la escena musical independiente, la banda Puente Negro presentará este jueves su nuevo álbum “Durango, Alacranes y Blues”, una producción que apuesta por llevar el blues a un territorio profundamente ligado a la identidad duranguense.

Esta presentación combinará el lanzamiento oficial del disco con una presentación en vivo en la que la agrupación interpretará los temas que dan forma a este proyecto.

El álbum representa una propuesta que mezcla la esencia clásica del blues con referencias, sonidos y una identidad construida desde Durango, consolidando el camino que la banda ha recorrido a lo largo de los años.

Con este lanzamiento, Puente Negro busca mostrar una faceta que abraza las raíces del género sin perder el carácter local que distingue a la producción, convirtiendo el escenario en el espacio ideal para escuchar por primera vez este repertorio en directo.

BOLETOS A LA VENTA

La presentación se realizará en el Teatro Victoria, donde el público podrá presenciar un concierto concebido como el estreno oficial del material discográfico. Los asistentes podrán disfrutar de la música en vivo interpretada por la propia agrupación, en una noche dedicada al blues duranguense.

Los boletos tendrán un costo de 85 pesos en entrada general y estarán disponibles en la taquilla del recinto para quienes deseen asistir a la presentación de “Durango, Alacranes y Blues”.