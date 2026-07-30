Bandas de rock de Durango se presentarán en la Feria Cultural este jueves, ¿A qué hora? te contamos

Como parte de la programación de la Feria Cultural dentro de la Feria de Durango, este jueves se llevará a cabo el concierto “Queremos Rock” , una propuesta que pone el foco en el talento duranguense al reunir a cuatro bandas locales en un mismo escenario.

La presentación tendrá lugar en el Escenario de la Fuente del Pasillo Principal, donde las agrupaciones Delirio Sur, Not New, Black Shine e Insana Dualidad compartirán con el público una noche dedicada al rock.

TALENTO DURANGUENSE

Además de ofrecer un espacio de entretenimiento, el concierto representa una plataforma para que proyectos musicales originarios de Durango lleguen a nuevos públicos dentro de uno de los eventos con mayor afluencia en el estado.

La presencia de estas agrupaciones en la cartelera refleja la participación de la escena local en las actividades culturales que acompañan la feria.

Con estilos y propuestas propias, las cuatro bandas integran un programa que busca dar visibilidad a músicos duranguenses, permitiendo que el público conozca parte de la diversidad del rock que actualmente se desarrolla en la entidad.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE?

La presentación de las bandas iniciará a las 21:00 horas, en el Escenario de la Fuente del Pasillo Principal, donde el talento local será el protagonista de una velada dedicada al rock.