Bandas duranguenses estarán presentes en conciertos en Las Vegas

La música con raíces duranguenses tendrá presencia en uno de los escenarios más reconocidos de Las Vegas durante septiembre, con la realización del Durango Fest, un concierto que reunirá a agrupaciones vinculadas al movimiento duranguense y regional mexicano en Las Vegas, Nevada.

La sede será The Theater at Virgin Hotels Las Vegas, ubicado sobre Paradise Road, recinto que recibirá una noche dedicada a uno de los estilos que marcó buena parte de la música regional mexicana durante las últimas décadas.

Y es que esta no será la primera vez que se realiza este festival, ya que gracias al apoyo mexicoamericano que se tiene en la 'Ciudad del Pecado', esta será la quinta edición.

¿Quiénes estarán en el evento?

Entre los nombres anunciados aparecen Alacranes Musical, Montez de Durango, K-Paz de la Sierra, Patrulla 81 y Banda Lamento Show de Durango, agrupaciones que forman parte del cartel difundido para esta edición del Durango Fest.

El concierto también representa un punto de encuentro para el público que ha seguido por años este tipo de música, especialmente en ciudades estadounidenses con una importante presencia de población de origen mexicano.

Las Vegas se ha convertido en una sede habitual para espectáculos de regional mexicano y, en esta ocasión, el enfoque estará claramente dirigido hacia el sonido duranguense.

Una noche con sonido duranguense

Virgin Hotels Las Vegas también incluye el Durango Fest dentro de su calendario oficial de eventos para el 25 de septiembre . Aunque el concierto se realizará fuera de México, el cartel mantiene una conexión directa con Durango a través de varias agrupaciones que han llevado este estilo musical a escenarios de Estados Unidos durante años.

De esta manera, el Durango Fest se perfila como una de las citas de septiembre para los seguidores de la música duranguense en Las Vegas, con un cartel que reúne a varias agrupaciones representativas del género en una misma noche.