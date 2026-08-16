Bastón de mando tiene igual o mayor importancia que un nombramiento por escrito: INPI

La Propuesta de Iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos tiene 14 principios o raíces específicas, pero en general se procura que los habitantes de los pueblos originarios participen activamente en la vida pública del país, pero también conserven su libre determinación.

“Cuando te entregan el bastón de mando, pues es tan importante el bastón de mando como cuando te dan un nombramiento por escrito; incluso tiene más valor”, destacó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Explicó que uno de los catorce principios se refiere a la Democracia Comunitaria, donde las autoridades tradicionales deben ser nombradas en asamblea, como lo hace el pueblo O’dam en Durango.

“La democracia comunitaria es un concepto muy importante, porque hay una democracia en donde hay partidos, en donde hay credencial de elector, día de votación y jornada electoral, pero la nuestra es distinta: es en asambleas, con sus propios principios y valores”.

En otro principio, el de Solución Pacífica y Consensuada de Conflictos, expresó: “Estamos totalmente convencidos de que el camino para resolver cualquier problema, por muy grave que sea, tiene que ser por la vía del diálogo, por la vía de la construcción de acuerdos, por la vía de la construcción de la paz. Nuestros pueblos no quieren confrontación”.

INTERCULTURALIDAD

Dentro de la propuesta se reconoce la Interculturalidad, que es la relación respetuosa, constructiva y horizontal entre diversas culturas y lenguas.

También se contempla el principio de Libre Determinación y Autonomía, que es un principio del derecho internacional.

“El artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece este derecho en virtud de los artículos primeros, tanto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

También destacó el principio de No Discriminación, para evitar la discriminación, el racismo y el clasismo en diferentes sectores de la sociedad.

“De eso estamos cansados. A donde sea que uno va, hasta en el avión, dicen: ‘Quítese usted el sombrero’; o a los huaraches se les quedan viendo, o al bastón de mando, pero hay que hacer un trámite especial para que el bastón de mando pase en el avión”.

Otros principios son: Participación, Consulta y Consentimiento; Pluralismo Jurídico; Pluriculturalidad y Plurilingüismo; Pro-Comunidad; Comunalidad; Buena Fe y Bioculturalidad.

POBLACIÓN INDÍGENA Y LENGUAS

En el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se encuentran registradas 16 mil 728 comunidades: 16 mil 232 son indígenas y 496 afromexicanas.

Son 68 lenguas indígenas, de acuerdo con el catálogo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Además, se estima una población indígena y afromexicana de 25.8 millones de personas, que representa el 20.5 por ciento de la población nacional.

Los pueblos indígenas se encuentran en 28 entidades federativas y en mil 391 municipios.

“Aunque ahora ya hay población indígena en todo el país, donde sea que uno va, te encuentras con un hermano o con una hermana indígena. Ese es, vamos a llamar, el rostro de nuestros pueblos a lo largo y ancho del territorio nacional, desde los yumanos allá en Baja California, hasta los mayas en Chetumal, ahí en Quintana Roo”, precisó Regino Montes.

El director general del INPI estuvo en Durango en el marco de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN 26), donde desarrolló la conferencia “Propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, recordando que a nivel nacional ya iniciaron las Asambleas Regionales de Consulta.