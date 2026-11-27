Celulares, pilas, televisores y diferentes tipos de electrodomésticos y hasta muebles en desuso, son desechos que podrían ser recolectados por las autoridades mensualmente en el municipio de Durango, de acuerdo con una propuesta presentada en Cabildo para que se implemente una jornada de recolección.

De acuerdo con la explicación de esta propuesta, además de que son desechos que normalmente no recoge el camión recolector de basura, pueden liberar sustancias tóxicas que afectan al medio ambiente y a la salud de la población.

La regidora Brenda Mariana Pacheco Mathey detalló que la propuesta consiste en que cada tercer domingo del mes se realice la recolección, acopio y retiro de esos materiales , y que esta medida pueda quedar establecida en el Reglamento de Servicios Públicos del Municipio de Durango.

Dijo que se trata de una alternativa responsable para la correcta disposición de esos desechos y residuos voluminosos en la ciudad.

Recordó que se tiene detectada está problemática porque cada vez es más frecuente en la ciudad: la contaminación provocada por este tipo de desechos que quedan abandonados en terrenos baldíos o en la vía pública.

La contaminación se genera porque este tipo de dispositivos electrónicos contienen sustancias y metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, cromo y arsénico, que pueden liberarse y contaminar el suelo y los mantos acuíferos.

Pacheco Mathey detalló que, de acuerdo con el Monitor Mundial de Residuos Electrónicos 2024, la generación de estos desechos aumenta a un ritmo superior al del reciclaje formal, pues se producen alrededor de 1.5 millones de toneladas de residuos electrónicos al año.

Aseguró que esta jornada sería una alternativa accesible y gratuita para deshacerse de esos materiales, lo que facilitaría su manejo y disposición adecuada.