Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha amagado con que podría demandar a TV Azteca, televisora del empresario Ricardo Salinas Pliego, por presuntamente difamarla y tener una campaña de desprestigio en su contra.

Esta advertencia de la “ministra del pueblo” surge después de que Azteca Noticias publicara una investigación que documenta supuestas irregularidades en el doctorado en Derecho Institucional de Batres Guadarrama, grado que obtuvo a principios de noviembre por la Universidad Tepantlato.

De acuerdo con la televisora, la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó a este instituto el programa solo en modalidad escolarizada, pero el plantel donde cursó la ministra fue ofertado como 100% en línea, con titulación “en automático” vía consejo técnico.

Lenia Batres Guadarrama rechazó estos señalamientos y acusó que TV Azteca “rebasa ya todo límite de la ética”.

“Cuánto les molesta mi doctorado. No tiene ninguna irregularidad. Repito: No tiene ninguna irregularidad. ¿Debo demandarlos para que me dejen de difamar?”, planteó.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego tomó con humor este amago de la ministra de la Suprema Corte.

“Lenia... por favor, demándeme. Nada me haría más feliz que exhibir ante los mexicanos para qué sirve su doctorado frente a mis abogados. La espero, no se tarde. Le voy a ganar... si usted encabeza la demanda, va a ser lastimoso el resultado. Póngale fecha”, pidió el empresario dueño de Grupo Salinas.

Esta no es la primera vez que la “ministra del pueblo” dice ser víctima de una campaña de desinformación propiciada por Salinas Pliego. El pasado jueves 12 de noviembre advirtió que las televisoras del empresario se han encargado de difundir el mensaje de que atenta contra el T-MEC por “defender la soberanía nacional”.

“No he tenido declaraciones ni oportunidad de pronunciarme en torno de la soberanía nacional en el último año. ⁠Ninguno de los asuntos que se han atraído a propuesta mía se relacionan con filiales extranjeras. La realidad no les importa. Solamente venden calumnias”, aseguró.

El 5 de noviembre pasado, Lenia Batres informó que recibió su título del Doctorado en Derecho Constitucional y se lanzó contra los “periodistas carroñeros” que criticaron su grado académico.

Defendió que “aunque no es Oxford, Harvard ni Yale”, la Universidad Tepantlato ha tenido entre sus aulas a juristas como el ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que hizo maestría y doctorado en esta institución.