Bautizo en Súchil termina con un muerto y un herido

Una celebración familiar en la localidad de El Tabaco, municipio de Súchil, terminó en tragedia durante la madrugada de este domingo, luego de que se registraran detonaciones de arma de fuego que dejaron un hombre sin vida y otro más lesionado.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 03:00 horas, personal de la Clínica 82 del IMSS, en Vicente Guerrero, notificó a las autoridades sobre el ingreso de un hombre que había sido trasladado herido de bala, pero que ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo.

El fallecido fue identificado como Omar Soto Soto, de 26 años de edad, originario de la comunidad Laguna del Chivo, en el municipio de Mezquital. A simple vista, el cuerpo presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la región torácica izquierda , a la altura del esternón.

Prudencio, primo del hoy occiso, relató a las autoridades que aproximadamente a la 01:00 de la madrugada, ambos se encontraban en un festejo de bautizo en la comunidad de El Tabaco cuando se escuchó una detonación y la gente comenzó a correr en distintas direcciones. Al acercarse al sitio del alboroto, encontró a Omar tirado en el suelo y a su esposa, identificada como Lucero, llorando a su lado.

Según el testimonio de la mujer, al percatarse de la agresión, intentó enfrentar al presunto responsable, a quien únicamente identificó con el nombre de Bryan; sin embargo, otras personas la separaron.

De inmediato, familiares y asistentes trasladaron al lesionado en una camioneta de la marca GMC, color blanco, hacia el hospital de Vicente Guerrero, donde se confirmó su deceso.

Testigos señalaron que el presunto agresor escapó del lugar a bordo de una camioneta de la marca Jeep, línea Cherokee, de color blanco, la cual abandonó en una zona a alta velocidad, sin que pudiera ser interceptada.

Horas más tarde, el mismo hospital reportó el ingreso de otro hombre herido durante los mismos hechos. Se trata de Lisandro Ramos Soto, de 18 años de edad y originario de Mesa de Tabaco, Súchil , quien presentaba una lesión superficial en el mentón derecho provocada por un proyectil de arma de fuego.

El joven manifestó a las autoridades que se encontraba en el mismo festejo cuando escuchó varias detonaciones y posteriormente sintió una sensación de calor en el rostro, percatándose de que sangraba del mentón. Añadió que el único hombre armado en el evento era Bryan, quien, según versiones de los presentes, realizó los disparos.

El lesionado fue trasladado por su padre, Marcelino, a la Clínica 82 del IMSS de Vicente Guerrero, donde el médico de guardia, lo reportó estable.

Las autoridades ministeriales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto responsable.