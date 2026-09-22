BBVA anuncia cambio de horario en sus sucursales: ¿a partir de cuándo atenderán?

Si acostumbras acudir a una sucursal de BBVA, tendrás que tomar en cuenta un cambio para tus próximas visitas. El banco anunció un ajuste en el horario de atención presencial de sus más de mil 500 sucursales comerciales en México.

A partir del lunes 5 de octubre de 2026, las sucursales atenderán de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, informó BBVA en un comunicado publicado este martes.

El cambio aplicará a las oficinas comerciales del banco en todo el país, incluidas las de Durango. Por ello, quienes necesiten realizar un trámite presencial deberán considerar el nuevo horario antes de acudir.

¿También cambiará el horario de los sábados?

No. Las sucursales de BBVA que abren los sábados mantendrán su horario habitual de 9:00 a 14:30 horas. El ajuste anunciado corresponde únicamente a la atención de lunes a viernes.

El banco precisó que las zonas de autoservicio con cajeros automáticos al interior de las sucursales permanecerán abiertas las 24 horas del día. Sus canales digitales también continuarán disponibles todos los días para consultas y operaciones que no requieran acudir a una oficina.

Así, si tienes pendiente un trámite que deba hacerse en ventanilla o con un ejecutivo, toma en cuenta que el nuevo horario comenzará a aplicarse el 5 de octubre.