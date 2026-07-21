Bebé con desnutrición fue internado en el IMSS; autoridades investigan posible omisión de cuidados

Un bebé de apenas un mes de edad fue ingresado este lunes al área de Urgencias Pediátricas de la Clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Durango, donde personal médico detectó un cuadro de desnutrición severa y deshidratación, por lo que el caso fue reportado a las autoridades para su investigación.

El aviso fue recibido alrededor de las 12:30 horas por parte del área de Trabajo Social del hospital, lo que originó la movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango para tomar conocimiento de los hechos y recabar la información correspondiente.

El menor fue identificado con las iniciales D.A.S.G., de un mes de edad, quien fue valorado por especialistas tras ser llevado por su madre a la unidad médica debido a que presentaba bajo peso y una apariencia de desnutrición.

Durante la entrevista con las autoridades, la madre del bebé manifestó que durante el embarazo presentó diversas complicaciones, ya que el niño venía sentado, con el cordón umbilical enredado y sin líquido amniótico, situación que derivó en un parto de alto riesgo.

La mujer explicó que decidió llevar al menor al hospital luego de notar que se encontraba demasiado delgado, con la intención de que fuera revisado por personal médico, quienes determinaron su ingreso para una valoración integral.

De acuerdo con el reporte recabado en el nosocomio, pese al diagnóstico inicial de desnutrición severa y deshidratación, el personal de enfermería informó que el bebé permanece estable y bajo vigilancia médica, respondiendo favorablemente a la atención recibida.

Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para esclarecer las condiciones en las que se encontraba el menor y determinar si existió alguna omisión de cuidados, mientras se da seguimiento a su estado de salud y a la situación familiar.