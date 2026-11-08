Bebé de 1 año ingresa a hospital de Gómez Palacio tras caer a una cubeta con agua

Una bebé de apenas un año y dos meses de edad fue ingresada al Hospital General de Gómez Palacio, luego de que presuntamente cayera de manera accidental al interior de una cubeta con agua, cuando se encontró en su domicilio, ubicado en el municipio de Lerdo, Durango.

El incidente se registró en una vivienda de la colonia Álvaro Obregón, donde la pequeña, cuya identidad se mantiene bajo reserva para tratarse de una menor de edad, se encontró en compañía de su madre cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la niña estaba en su casa bajo el cuidado de su madre, identificada como Fabiola, de 25 años de edad, cuando por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas terminaron dentro del recipiente que contenía agua, ubicado en el patio del inmueble.

Al percatarse de lo sucedido, la mujer acudió de inmediato para auxiliar a su hija y, ante la preocupación por su estado de salud, decidió trasladarla por sus propios medios hasta el Hospital General de Gómez Palacio, donde fue recibida por personal médico para su valoración y atención.

Una vez que la pequeña ingresó al área hospitalaria, personal del departamento de Trabajo Social notificó lo ocurrido a las autoridades correspondientes, debido a las circunstancias en las que se produjo el incidente, por lo que se solicitó la intervención de elementos de la Policía Investigadora de Delitos.

Los agentes investigadores acudieron al nosocomio y Comenzó a recabar información mediante entrevistas con los familiares del paciente. , con la finalidad de establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si efectivamente se trata de una caída accidental, como se señaló inicialmente.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso, mientras que la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, inició las indagatorias correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento no se ha precisado la condición médica de la menor, quien permanece bajo atención hospitalaria.