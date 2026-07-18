Bebé de 1 año sufre quemaduras por agua caliente en Durango; ingresó al Materno Infantil

Una menor de apenas un año y cinco meses de edad fue ingresada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de sufrir quemaduras ocasionadas por agua caliente en un accidente ocurrido este viernes.

El reporte fue realizado alrededor de las 11:30 horas, cuando personal del nosocomio notificó a las autoridades sobre el ingreso de la pequeña para recibir atención médica especializada.

La paciente fue identificada con las iniciales M.G.M., de un año y cinco meses de edad, originaria del municipio de Durango, quien fue trasladada al hospital por su madre tras el incidente.

De acuerdo con la información proporcionada, la menor sufrió las lesiones después de que accidentalmente le cayera agua caliente, lo que le provocó quemaduras en la espalda y en uno de sus brazos.

Al arribar al Hospital Materno Infantil, la niña fue valorada por el personal médico, que inició de inmediato el tratamiento correspondiente para atender las lesiones.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni la gravedad de las quemaduras que presenta la menor.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso de la paciente, mientras que el personal médico mantiene bajo observación a la niña para dar seguimiento a su evolución y recuperación.