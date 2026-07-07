Bebé de 15 días de nacida muere en vivienda del fraccionamiento Villas del Manantial

Una bebé de apenas 15 días de nacida fue localizada sin signos vitales durante la madrugada de este martes en un domicilio del fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 05:30 horas de este 7 de julio del 2026 desde una vivienda ubicada sobre la calle Río Laja, casi esquina con Río Tula. Familiares solicitaron apoyo al percatarse de que la menor no respiraba.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a la recién nacida; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que nada pudieron hacer para reanimarla.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la madre de la menor se encuentra hospitalizada, mientras que otros familiares estaban al cuidado de la bebé al momento de los hechos.

Tras la confirmación del fallecimiento, el área fue resguardada y se notificó a la autoridad competente para que realizara las diligencias correspondientes y ordenara el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Será la necropsia de ley la que determine con precisión la causa del fallecimiento de la menor, mientras las autoridades llevan a cabo las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.