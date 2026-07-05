Bebé de 17 días de nacida sufre graves quemaduras al incendiarse su frazada
Una bebé de apenas 17 días de nacida ingresó la mañana del sábado al Hospital Materno Infantil de Durango, tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en ambos pies, luego de un accidente ocurrido en su domicilio.
El ingreso fue reportado alrededor de las 10:30 horas por personal del nosocomio, informando que la menor fue trasladada por sus propios padres para recibir atención médica de urgencia.
De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el accidente ocurrió cuando una estufa de leña provocó que la frazada en la que se encontraba la recién nacida se incendiara, alcanzando a quemarle los pies.
La menor identificada con los apellidos Meléndez Quiñones fue recibida por el personal médico, mismo que confirmó que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que quedó bajo observación y tratamiento especializado.
Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del ingreso para integrar el informe sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y así descartar cualquier situación distinta a un accidente doméstico.
El estado de salud de la bebé será determinado conforme evolucione su respuesta al tratamiento, mientras las autoridades mantienen el seguimiento del caso y las investigaciones de protocolo.