Bebé de 2 días de nacido muere en Guadalupe Victoria; investigan las causas

Un bebé de apenas dos días de nacido perdió la vida este lunes en el municipio de Guadalupe Victoria, sin que hasta el momento se conozca la causa de su fallecimiento, por lo que el caso quedó bajo investigación de las autoridades.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 17:45 horas del 14 de septiembre, luego de que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) notificó el ingreso de un recién nacido que ya no presentaba signos vitales.

Elementos investigadores, acompañados por el agente del Ministerio Público, acudieron al nosocomio y confirmaron el fallecimiento. En el lugar se entrevistaron con la madre del pequeño, una joven de 20 años de edad.

La mujer explicó que se encontraba con su hijo en un domicilio de la localidad 2 de Abril, perteneciente al municipio de Guadalupe Victoria, cuando en determinado momento intentó moverlo y notó que aparentemente presentaba una pulsación muy débil.

Ante la situación, la madre trasladó inmediatamente al recién nacido hasta las instalaciones del IMSS, donde fue recibido por el médico de guardia para realizarle una valoración.

Sin embargo, al revisar al pequeño, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias y determinar las circunstancias del fallecimiento.

El bebé había nacido apenas el pasado 12 de septiembre y su familia tiene domicilio en la localidad Las Joyas, municipio de Mezquital. Por orden del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde mediante la necropsia de ley se buscará establecer la causa de muerte.