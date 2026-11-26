Una bebé fue ingresada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango tras presentar lesiones en el rostro, presuntamente ocasionadas por su hermana, situación que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

El ingreso de la pequeña, de dos meses de nacida, fue reportado aproximadamente a las 19:30 horas del miércoles 25 de noviembre a las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada inicialmente por la madre, las lesiones habrían sido ocasionadas por su otra hija, de un año y tres meses de edad, quien presuntamente mordió y pellizcó a la bebé en distintas partes del rostro.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) acudieron al nosocomio, donde se entrevistaron con la encargada de seguridad del hospital.

La trabajadora informó a los uniformados que, por disposición del área de Trabajo Social, únicamente personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tendría acceso a la paciente y a la información relacionada con su ingreso, por lo que los policías municipales se retiraron del lugar.