Una tragedia familiar se registró durante la madrugada de este martes en la colonia 8 de Septiembre, de la ciudad de Durango, donde un bebé fue encontrado sin vida por su madre, luego de que presentara problemas de salud durante las últimas horas.

El pequeño, de iniciales A.I.C.C., de 11 meses de edad, tenía su domicilio en la calle 10 de Mayo, lugar al que se trasladaron cuerpos de emergencia y personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

De acuerdo con lo manifestado por la madre del menor, alrededor de las 20:00 horas del lunes, su hijo presentó fiebre, motivo por el cual decidió bañarlo con la intención de disminuir su temperatura corporal.

Después del baño, el pequeño se quedó dormido, por lo que su madre lo recostó sobre la cama para permitirle descansar, debido a que se encontraba enfermo.

Alrededor de la 01:00 horas de este martes, la mujer intentó acomodar al bebé en la cama, momento en el que se percató de que su cuerpo se encontraba rígido, no se movía y tampoco respiraba.

La familia solicitó auxilio a través del número de emergencias 911, por lo que acudieron paramédicos del Sistema Estatal de Emergencias Médicas, quienes, tras valorar al pequeño, confirmaron su fallecimiento.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al domicilio, donde el agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.