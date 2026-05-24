Justicia

FALLECIMIENTO

Bebé de tres meses llega sin vida a clínica del IMSS en Guadalupe Victoria

Autoridades investigan el fallecimiento de un bebé de tres meses ocurrido durante la mañana de este domingo.

Bebé de tres meses llega sin vida a clínica del IMSS en Guadalupe Victoria

Bebé de tres meses llega sin vida a clínica del IMSS en Guadalupe Victoria

REDACCIÓN WEB
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Un bebé de apenas tres meses de edad perdió la vida durante la mañana de este domingo, luego de ser llevado por su padre a recibir atención médica en la clínica número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango.

De acuerdo con la información disponible, el menor fue trasladado por su padre, identificado como Jonathan Israel, de 27 años de edad, con domicilio en el poblado San José de Avino, perteneciente al municipio de Pánuco de Coronado.

El hombre acudió a la unidad médica debido a que su hijo presentaba problemas de salud; sin embargo, al momento en que el personal intentó brindarle atención, se confirmó que el bebé ya no contaba con signos vitales.

Dan aviso a la Fiscalía

Tras confirmarse el fallecimiento, personal de la clínica dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Durango, por lo que se solicitó la intervención de elementos de Servicios Periciales.

El cuerpo del menor fue trasladado al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer de manera oficial la causa del deceso.


Investigan la causa de muerte


Aunque de manera preliminar se considera la posibilidad de que el bebé haya fallecido por broncoaspiración, serán los resultados de la necropsia los que determinen con precisión qué ocurrió.


Las autoridades mantendrán las diligencias correspondientes para integrar la información del caso y descartar cualquier otra circunstancia relacionada con el fallecimiento.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Fallecimiento Fiscalía bebé, clínica, médica, personal

               

                
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