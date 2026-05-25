Bebé de tres meses muere en hospital de Guadalupe Victoria por probable broncoaspiración

Un bebé de apenas tres meses de edad perdió la vida la noche de este domingo en el Hospital Rural número 26 del municipio de Guadalupe Victoria, presuntamente a causa de una broncoaspiración.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:30 horas por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de aquella demarcación, quienes notificaron a las autoridades investigadoras sobre el ingreso de un menor sin signos vitales.

Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al nosocomio para tomar conocimiento del caso.

Al arribar al hospital, las autoridades confirmaron el fallecimiento del menor, quien fue identificado con las iniciales O.L.S.E., de tres meses de edad.

Los datos del infante fueron proporcionados por su padre, Jonathan Israel, de 27 años de edad, con domicilio conocido en la comunidad de San José de Avino, perteneciente al municipio de Guadalupe Victoria.

De acuerdo con la información preliminar, el deceso del bebé estaría relacionado con una probable broncoaspiración; sin embargo, serán los resultados de la necropsia los que determinen con precisión la causa de muerte.

El Agente del Ministerio Público acudió al lugar para dar fe del fallecimiento e iniciar las diligencias correspondientes en torno al caso.

Asimismo, se solicitó la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango.