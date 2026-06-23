Bebé de un año es hospitalizado tras presunta ingesta de ácido muriático en Durango

Un menor de apenas un año y dos meses de edad ingresó la noche de este lunes al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de una presunta ingesta de ácido muriático ocurrida en su domicilio.

El niño fue identificado con las iniciales B.A.R.S., quien fue trasladado de emergencia para recibir atención médica y descartar afectaciones derivadas del contacto con la sustancia química.

Personal de la Unidad de Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes se entrevistó con María del Carmen, madre del menor, quien explicó que al momento del incidente se encontraban realizando labores de limpieza en su vivienda, ubicada en la colonia Fidel Velázquez I.

La mujer señaló que, sin percatarse, una botella que contenía ácido muriático quedó al alcance del pequeño, quien la tomó. La madre manifestó que desconoce si el niño alcanzó a ingerir el líquido, por lo que decidió llevarlo de inmediato al hospital.

Tras ser valorado por el personal médico, el menor quedó en observación en el área de urgencias y fue reportado como estable, en espera de recibir el alta médica.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hecho fue considerado un accidente doméstico y la madre del menor informó que no presentará denuncia por lo ocurrido.