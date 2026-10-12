Bebé de un año ingresa al IMSS de Durango tras ingerir presunto veneno para ratas
Un menor de apenas un año de edad fue ingresado durante la tarde del domingo 11 de octubre al Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, luego de haber ingerido accidentalmente, al parecer, una sustancia utilizada como veneno para ratas.
El pequeño, identificado con las iniciales E.R.H., fue llevado al área de urgencias del mencionado hospital, donde se reportó su ingreso aproximadamente a las 13:00 horas.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría tenido contacto con el producto tóxico y posteriormente lo ingirió, situación que motivó su traslado a recibir atención médica.
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que el niño tuvo acceso al veneno, así como la cantidad de sustancia que pudo haber consumido y su estado de salud tras el ingreso hospitalario.
El caso fue reportado a las autoridades correspondientes para tomar conocimiento de lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que se registró la intoxicación del menor.