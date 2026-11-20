Un menor de edad fue ingresado durante la tarde de este jueves al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, tras sufrir un incidente de ahogamiento por inmersión.

El paciente fue identificado con las iniciales L.E.N., de un año de edad, quien quedó bajo atención del personal médico del referido nosocomio.

Fue aproximadamente a las 16:30 horas del 19 de noviembre cuando se informó a las autoridades sobre el ingreso del pequeño al hospital ubicado en la avenida 5 de Febrero.

De acuerdo con el reporte inicial, el motivo de su hospitalización fue un episodio de ahogamiento por inmersión, sin que se precisara el lugar donde ocurrió el incidente.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que sucedieron los hechos, ni el diagnóstico detallado sobre las condiciones de salud del menor.