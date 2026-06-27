Bebé de un año y nueve meses sufre traumatismo tras caer de un brincolín en Durango

Un menor de apenas un año y nueve meses de edad ingresó a recibir atención médica en el Hospital General de Zona 1 del IMSS la tarde del viernes, luego de sufrir una caída de un brincolín que le provocó un traumatismo craneoencefálico.

De acuerdo con el reporte, el ingreso al hospital se registró alrededor de las 17:00 horas del viernes 26 de junio, cuando el personal médico notificó la atención del pequeño de iniciales L.A.A.M.

Los primeros informes indican que el accidente ocurrió mientras el menor se encontraba jugando en un brincolín, desde donde cayó y se golpeó en la cabeza.

Tras el incidente, sus familiares lo trasladaron de inmediato a un hospital para que recibiera valoración médica y el tratamiento correspondiente debido a la lesión que presentaba.

Los médicos diagnosticaron al menor con traumatismo craneoencefálico, por lo que quedó bajo observación para vigilar su evolución y descartar posibles complicaciones derivadas del golpe.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso del menor y documentaron el hecho como un accidente, mientras se mantiene el seguimiento de su estado de salud.