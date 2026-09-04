Bebé muere tras aparente cólico y llanto constante, en Santa María del Oro

Una bebé de apenas un mes de edad fue llevada durante la tarde del jueves al Hospital General de Santa María del Oro, donde personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales; autoridades investigan la causa del fallecimiento.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 14:00 horas del jueves 3 de septiembre por personal de Trabajo Social del citado hospital, que solicitó la presencia de las autoridades.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio y se entrevistaron con el médico que recibió a la paciente, quien confirmó que la pequeña había ingresado sin signos vitales.

La menor fue identificada con las iniciales MA.B.N., de un mes de edad, quien tenía su domicilio junto con su familia en un rancho perteneciente al municipio de San Bernardo, Durango.

El padre de la bebé, de 23 años, explicó a las autoridades que la pequeña comenzó a presentar malestar, aparentemente cólicos, además de llanto constante, por lo que decidió buscar atención médica.

Ante la situación, la trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital General de Santa María del Oro; sin embargo, al ser revisada por el personal médico se confirmó que ya había fallecido.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa de la muerte.