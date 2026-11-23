Una mujer dio a luz a una bebé en el interior de un vehículo cuando se encontraba sobre la carretera Francisco Zarco, en el municipio de Canatlán, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia durante la noche del domingo 22 de noviembre.

El nacimiento ocurrió de manera fortuita, por lo que se solicitó la presencia de personal de auxilio para brindar atención tanto a la madre como a la recién nacida, quienes permanecían dentro de la unidad.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Canatlán, quienes en coordinación con personal de Protección Civil Municipal realizaron las maniobras de atención prehospitalaria para auxiliar a la mujer y a su hija.

Después de recibir los primeros cuidados, ambas fueron trasladadas al Hospital Integral de Canatlán, donde quedaron bajo valoración médica para revisar sus condiciones de salud después del nacimiento ocurrido en plena carretera.