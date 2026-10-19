Beca Benito Juárez 2026: Estas letras reciben su pago HOY lunes 19 de octubre

¡Ya está aquí! Tras varias semanas de espera desde que empezó octubre, y luego de cuatro meses desde el último depósito, este lunes 19 de octubre comenzaron los pagos de la Beca Benito Juárez correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026. ¿Qué letras cobrarán hoy? Esto indica el calendario.

Fue durante el pasado mes de junio cuando los estudiantes de bachillerato público de México, inscritos a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, recibieron su último pago para luego pasar a un bimestre de pausa, debido al periodo vacacional de verano.

Por lo tanto, con el inicio de octubre se esperaba que también comenzara la distribución de pagos correspondientes al bimestre de septiembre-octubre.

Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, durante el mes se dividió el pago de la Beca Rita Cetina y de la Beca Benito Juárez, por lo que lo que de que terminara la distribución del apoyo del primero de estos programas, este lunes comenzó la dispersión del segundo programa.

¿Quiénes cobran HOY lunes 19 de octubre?

De acuerdo con el calendario publicado este día por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este lunes 19 de octubre corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido comience con las letras A y B, quienes recibirán su apoyo a través de sus tarjetas del Banco del Bienestar, entregadas luego de inscribirse en el programa.

Al igual que en ocasiones anteriores, y como ocurre también con otros programas del Bienestar, los pagos se distribuyen de manera escalonada y de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

Pagos continuarán durante el resto del mes

Con la publicación del calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez, el Banco del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar continuarán realizando la dispersión de recursos en orden alfabético, hasta concluir a finales de octubre.

El Banco del Bienestar recordó a los beneficiarios que no es necesario acudir a retirar el dinero el mismo día del depósito, pues el recurso permanece en la cuenta, intacto hasta que se realice el movimiento.

De igual manera, se pide a los beneficiarios revisar con antelación el calendario de la distribución de pagos, con la finalidad de saber a partir de qué día podrán disponer de su dinero.