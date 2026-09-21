Beca Benito Juárez 2026: fechas, requisitos y cómo hacer el registro

Las y los estudiantes de bachillerato público que aún no reciben la Beca Benito Juárez pueden solicitarla durante septiembre. El trámite se hace por internet y requiere información del plantel, además de una cuenta personal de Llave MX.

La fecha límite de registro es el 30 de septiembre de 2026. El periodo comenzó el día 17 y la solicitud debe realizarse en becabenitojuarez.gob.mx, de acuerdo con la información oficial de Programas para el Bienestar.

¿Quiénes pueden solicitarla?

La beca está dirigida a estudiantes de hasta 25 años inscritos en una escuela pública de educación media superior. El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar; no hay depósito en julio ni agosto por el periodo vacacional.

¿Qué necesitas para registrarte?

Antes de entrar al portal, ten a la mano tu CURP, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela, turno, grado, periodo escolar y un comprobante de domicilio digitalizado. También necesitarás una cuenta Llave MX; para crearla se solicitan domicilio, código postal, celular y correo electrónico.

Si eres menor de edad, deberás proporcionar la CURP, el celular y el correo de tu madre, padre o tutor, así como subir una imagen de su identificación oficial. Si eres mayor de edad, cargarás tu propia identificación. Los archivos se aceptan en PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 5 MB.

¿Cómo se hace el trámite?

Ingresa al portal de la beca con tu Llave MX, captura los datos escolares y personales, y adjunta los documentos que te pida el sistema. Al terminar, descarga el comprobante y guarda el folio: servirá para dar seguimiento a tu solicitud.

Del 14 al 30 de septiembre también se realizan asambleas informativas en los planteles para explicar el proceso y resolver dudas. Puedes consultar en tu escuela cuándo le corresponde la reunión.