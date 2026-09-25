Beca Benito Juárez 2026: registro está por culminar, ¿cuándo? esto sabemos

Quedan pocos días para solicitar la Beca Universal Benito Juárez, el apoyo económico impulsado por la Coordinación Nacional de Becas que otorga $1,900 pesos bimestrales a los estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato que busca que los jóvenes concluyan sus estudios de forma satisfactoria sin limitaciones económicas.

De acuerdo con las reglas de operación, los alumnos beneficiarios podrán recibir el apoyo hasta por 40 meses, ya que no se realizan depósitos durante los meses de julio y agosto por vacaciones.

El periodo de registro para solicitar esta Beca Universal inició el pasado 17 de septiembre, el trámite es gratuito, sin intermediarios y debe realizarlo directamente cada estudiante. Estará disponible en el sitio web hasta el miércoles 30 de septiembre.

El trámite se realiza en línea en la página www.becabenitojuarez.gob.mx y para comenzar es necesario contar con Llave MX.

Quienes ya la tengan únicamente deberán iniciar sesión; quienes aún no cuenten con ella podrán crearla utilizando su CURP, código postal, domicilio, número de celular y correo electrónico.

¿Qué debo hacer?

El registro dentro de la plataforma cambia dependiendo de la edad del estudiante, por lo que debes prestar atención a cada instrucción.

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela.

Captura tu turno, grado, periodo y domicilio.

Sube un comprobante de domicilio en formato PDF, JPG o PNG, con un peso máximo de 5 MB.

Agrega los datos de tu madre, padre, tutora o tutor: CURP, número de celular y correo electrónico.

Sube digitalizada la identificación oficial de tu madre, padre, tutora o tutor.

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela.

Captura tu turno, grado, periodo y domicilio.

Sube tu identificación oficial.

Adjunta tu comprobante de domicilio. Los documentos pueden cargarse en formato PDF, JPG o PNG y deben tener un peso máximo de 5 MB.

Cabe aclarar que, al concluir el registro, es importante descargar y guardar el comprobante de solicitud, ya que ahí aparecerá el folio que permitirá dar seguimiento al trámite.