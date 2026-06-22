Beca Benito Juárez continúa con pagos: ¿Qué letras cobran HOY lunes 22 de junio?

La entrega de apoyos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre mayo-junio sigue avanzando durante esta semana y este lunes 22 de junio nuevos beneficiarios recibirán el depósito correspondiente al último pago del actual ciclo escolar.

Miles de estudiantes de nivel medio superior esperan la dispersión de este recurso, que además representa la última entrega antes de la pausa de verano, pues durante julio y agosto no se realizarán depósitos.

¿Quiénes cobran HOY lunes 22 de junio?

De acuerdo con el calendario establecido para junio, este lunes corresponde recibir el apoyo a los estudiantes cuyo primer apellido comienza con la letra M.

El depósito es de mil 900 pesos, cantidad correspondiente al bimestre mayo-junio, y se entrega directamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

La misma programación aplica para otros programas federales, como Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, por lo que los beneficiarios de estos apoyos también recibirán sus pagos en estas fechas establecidas en el calendario.

Aún faltan pagos para varios beneficiarios

La dispersión de recursos continuará durante los próximos días hasta concluir el viernes 26 de junio.

Luego del depósito programado para la letra M este lunes 22 de junio, la dispersión continuará como lo previsto, de acuerdo al orden alfabético establecido por la Secretaría del Bienestar.

Con este esquema se busca evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y agilizar la entrega del apoyo para todos los estudiantes inscritos en el programa.

¿Cómo revisar si el dinero ya fue depositado?

Los beneficiarios pueden consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar o acudir a un cajero automático para verificar si el recurso ya está disponible.

Otra opción es ingresar al Buscador de Estatus de las Becas para el Bienestar con la CURP del estudiante, herramienta que permite conocer si el pago correspondiente ya fue liberado.

Junio, el último pago del ciclo escolar

Con la dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio concluyen los depósitos del ciclo escolar 2025-2026. Debido al periodo vacacional, no habrá pagos durante julio ni agosto.

La entrega de recursos se reanudará hasta el bimestre septiembre-octubre, una vez que inicie el nuevo ciclo escolar, por lo que el depósito de este mes será el último que reciban los estudiantes antes del receso de verano.

De esta manera, la Beca Benito Juárez mantiene su calendario de pagos durante esta semana y los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra M son quienes deberán estar atentos este lunes 22 de junio para confirmar la recepción del apoyo.