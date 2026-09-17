Beca Benito Juárez inicia registros HOY 17 de septiembre; este requisito será indispensable

Tal como había dado a conocer la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, a través del titular Julio León, este 17 de septiembre arrancó oficialmente el registro para la Beca Benito Juárez, dirigida a alumnos que cursen educación de nivel medio superior en escuelas públicas de México. Aquí te presentamos todo lo que debes saber al respecto.

A través del Gobierno Federal, se otorgan diversos apoyos a varios sectores de la población, con el objetivo de mejorar su situación económica e impulsarlos a una mejor calidad de vida.

Entre estos apoyos existen algunos dirigidos a grupos como los adultos mayores y personas con discapacidad, así como hacia estudiantes de los diferentes niveles educativos.

Uno de estos es la Beca Benito Juárez, uno de los apoyos estudiantiles que lleva más tiempo operando en México y en el que actualmente están inscritos miles de beneficiarios.

La Beca Benito Juárez es un programa del Gobierno de México que otorga un apoyo económico a estudiantes de escuelas públicas de educación media superior, para evitar que estos abandonen sus estudios por falta de dinero.

Actualmente, el monto que otorga la Beca Benito Juárez a sus beneficiarios es de mil 900 pesos bimestrales, los cuales se depositan directamente a tarjetas del Banco del Bienestar que son entregadas a los estudiantes.

Beca Benito Juárez abre nuevos registros

Este jueves 17 de septiembre, tal como había anticipado la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, arrancó un nuevo registro para la Beca Benito Juárez.

De acuerdo con lo que fue dado a conocer, el registro comenzó de manera virtual, comenzando este 17 de septiembre hasta concluir el próximo miércoles 30 de septiembre.

Llave MX, un requisito indispensable en el trámite

Tal como se había dado a conocer en meses anteriores, tener una cuenta de Llave MX es uno de los requisitos principales para poder proceder con el trámite de la Beca Benito Juárez, al igual que en otros registros a programas del Gobierno de México.

La Llave MX es una plataforma oficial de identidad digital del Gobierno de México, que permite realizar y consultar trámites en línea de forma gratuita y segura.

Este registro en Llave MX será necesario para poder inscribirse en le Beca Benito Juárez, al igual que en algunos otros trámites digitales del Gobierno federal.

¿Cómo inscribirse a la Beca paso a paso?

Una vez que tengas tu Llave MX, será necesario ingresar al sitio web https://www.becabenitojuarez.gob.mx, donde podrás iniciar tu registro.

Para poder realizarlo deberás ingresar algunos datos tanto de la escuela como del alumno o de madre, padre o tutor, así como algunos documentos oficiales digitales.

Con esto, se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela, además del turno y grado de estudios. Agregar los datos del lugar de residencia, y subir un comprobante de domicilio en formato de imagen JPG o PNG, o bien en PDF. Aceptar el aviso de privacidad. En caso de ser menor de edad, ingresar datos personales de madre, padre o tutor, como la CURP certificada. Tras confirmar el “no soy un robot” y la CURP, será necesario adjuntar una identificación oficial, e ingresar el número de celular y correo electrónico de madre, padreo o tutor. Por último, para concluir el procedimiento será necesario hacer clic en “Finalizar registro”.

Tras concluir el registro, se espera que en próximas semanas se den a conocer fechas importantes en el proceso, como la entrega de tarjetas y las fechas de los primeros pagos.