Beca Benito Juárez: ¿Qué estudiantes cobran HOY viernes 19 de junio?

La dispersión de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026 continúa esta semana, y este viernes 19 de junio toca recibir el apoyo económico a un nuevo grupo de beneficiarios, de acuerdo con el calendario establecido para evitar aglomeraciones y hacer más ordenada la entrega de los recursos.

Este depósito representa el último pago del actual ciclo escolar, ya que durante el periodo vacacional de verano no se realizarán nuevas dispersiones.

¿Quiénes reciben el pago este viernes?

Para este viernes 19 de junio, el apoyo está destinado a los estudiantes cuyo primer apellido comienza con las letras H, I, J, K y L.

Los beneficiarios recibirán mil 900 pesos, correspondientes al bimestre mayo-junio, monto que es depositado directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Además de los alumnos de educación media superior inscritos en la Beca Benito Juárez, el mismo calendario aplica para quienes forman parte de otros programas educativos federales, como la Beca Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Los pagos continuarán la próxima semana

La dispersión de recursos se realiza de forma escalonada y concluirá el próximo 26 de junio. Durante los siguientes días continuarán los depósitos para el resto de las letras del alfabeto, siguiendo el orden establecido desde el pasado 15 de junio.

Con este esquema se busca facilitar el acceso al recurso y evitar largas filas en las sucursales bancarias.

¿Cómo verificar si ya cayó el depósito?

Los estudiantes pueden comprobar si el apoyo ya fue depositado mediante diferentes opciones. Una de ellas es consultar el saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar o directamente en los cajeros automáticos.

También es posible revisar el estatus del pago mediante el Buscador de Estatus de las Becas para el Bienestar, ingresando la CURP del beneficiario, herramienta que permite conocer si el depósito ya fue realizado.

¿Cuándo será el próximo pago?

Con este depósito del mes de junio, se marca el cierre de los pagos correspondientes al ciclo escolar 2025-2026.

Debido al period vacacional, durante julio y agosto no habrá depósitos para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, y será hasta el bimestre septiembre-octubre cuando se reanude la dispersión de recursos, una vez iniciado el nuevo ciclo escolar.