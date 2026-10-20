Beca Benito Juárez: ¿qué letras cobran su apoyo HOY martes 20 de octubre?

Luego de días de espera por parte de estudiantes de bachilleratos públicos de México, este pasado lunes 19 de octubre comenzaron los depósitos de la Beca Benito Juárez correspondientes al bimestre septiembre-octubre, que continuarán durante varios días hasta concluir con todos los beneficiarios del programa.

Luego de cuatro meses desde el último pago de la Beca Benito Juárez el pasado mes de junio, y tras una pausa de dos meses debido al periodo vacacional de verano, con el comienzo de octubre muchos beneficiarios del programa se preguntaban cuándo iniciaría la dispersión de pagos del actual bimestre.

Con el comienzo de octubre, iniciaron también los pagos de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de secundarias públicas de México, que se extendieron durante dos semanas hasta concluir con todas las letras del abecedario.

Tras terminar con los depósitos de este programa, este pasado lunes 19 de octubre fue publicado el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez, que abarcará dos semanas en las que los beneficiarios recibirán su apoyo en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido de los estudiantes.

¿Quiénes cobran este martes?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, este martes 20 de octubre corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra C.

En esta ocasión se dedicó un día entero a solo esta letra debido a la cantidad de personas inscritas con apellidos con esta inicial.

Al igual que en ocasiones anteriores, y como aplica para otros programas sociales, el pago se realiza directamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar que se otorgan a los beneficiarios luego de inscribirse.

¿De cuánto es el apoyo?

Según lo informado oficialmente por la Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la Beca Benito Juárez otorga a sus beneficiarios la cantidad de mil 900 pesos al bimestre, cantidad pensada para apoyar a los estudiantes y evitar la deserción escolar.

Pagos continuarán hasta el final de octubre

El calendario oficial de pagos señala que los depósitos seguirán realizándose a los beneficiarios durante las siguientes semanas hasta que concluya el mes y terminen todas las letras del abecedario.

Luego de la actual dispersión, los estudiantes inscritos a este programa recibirán su siguiente depósito en diciembre, siendo este el último pago del 2026.