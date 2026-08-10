Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes reciben su pago HOY lunes 10 de agosto? 

El regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 está a días de ocurrir y previo a ello, la Secretaría del Bienestar anunció la dispersión de la Beca Rita Cetina, en donde alumnos de nivel básico, espcíficamente primaria, recibirán el apoyo correspondiente.

La entrega de este recurso inició desde la semana pasada y para este lunes 10 de agosto continuará, siendo otro grupo de beneficiarios quienes reciban el pago.

Autoridades han informado que el objetivo princial es ayuda a las familias con los gastos de útiles escolares, uniformes y otras cosas que pudieran necesitar los estudiantes.

¿Cada cuándo se entrega este apoyo?

La Beca Rita Cetina es un apoyo único, por lo que solo se entrega de manera anual y suele ser antes de que comiencen el ciclo escolar.

Esto refortalece el objetivo princial, además de ser un insentivo para que las niñas y los niños continúen sus estudios sin que impacte completamente a sus padres.

¿Quiénes cobran la Beca este lunes?

El calendario emitido el pasado 3 de agosto, por la Secretaría de Bienestar, indica que para este lunes los estudiantes que tengan la letra M como inicial en su primer apellido podrán obtener su beca.

Unicamente se puede disponer de manera directa y sin intermediarios, pues los 2 mil 500 pesos se despositarán a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Los pagos continuará durante toda la semana, por lo que será necesario consultar de manera recurrente las fechas publicadas.