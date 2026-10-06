Beca Rita Cetina: estas letras cobran su apoyo HOY martes 6 de octubre

Luego de cuatro meses desde el último pago de la Beca Rita Cetina, este pasado lunes 5 de octubre comenzó una nueva dispersión de apoyos, correspondientes al bimestre septiembre-octubre. ¿Qué letras cobran HOY martes 6 de octubre? Esto dice el calendario oficial.

El pasado mes de junio los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibieron su último depósito, para después pasar a un descanso de dos meses por el periodo vacacional de verano.

Sin embargo, el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre será depositado durante el mes de octubre, pues en septiembre recibieron sus pagos los beneficiarios de otros programas sociales como la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Anuncian inicio de pagos

Este pasado lunes 5 de octubre la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que comenzaría el depósito de los apoyos correspondientes al mes de octubre de 2026, para los estudiantes de secundaria beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

Al igual que en ocasiones pasadas, la dispersión de pagos se realiza de manera escalonada y de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios, con el objetivo de evitar una saturación de las sucursales bancarias.

¿Quiénes cobran este martes?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y el Banco del Bienestar, este martes 6 de octubre corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra C.

Debido a la gran cantidad de beneficiarios con esta letra del abecedario, este martes los depósitos serán únicamente para este grupo de personas.

Pagos continuarán durante dos semanas

Tras el anuncio del calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina, se informó que los depósitos continuarán durante las siguientes semanas, hasta concluir el próximo viernes 16 de octubre.

Luego de que los pagos de la Beca Rita Cetina concluyan, se prevé que se anuncien las fechas para los pagos de la Beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de preparatoria.

Cabe recordar que, como en ocasiones pasadas, el Banco del Bienestar recuerda a sus beneficiarios que no es necesario acudir a retirar el dinero el mismo día del depósito, pues este permanece intacto hasta que los usuarios dispongan de él.